"Mio figlio, un ragazzo spontaneo e generoso"

Le riprese sono durate un mese e mezzo e la mamma di Nicolò, Debora, l’ha seguito per tutto il tempo, poiché il padre Roberto Bizzoco, colonnello della guardia di finanza a Mestre ed ex comandante della compagnia di San Benedetto non ha potuto seguire la famiglia.

Signora Debora, che ragazzo è suo figlio Nicolò? "E’ un ragazzo spontaneo, (adesso un po’ meno), generoso, sensibile e studioso".

Com’è arrivato al cinema? "Ha fatto il corso di teatro, per un anno con Daniele Vittori della Dream Ballet, che ha una scuola di teatro a Porto D’Ascoli. Al termine hanno fatto un musical, poi è stato contattato per un provino dal maestro Nicola Donno, per conto della produzione Solaria Film, tramite Vittori, per il ruolo di Milo, un ruolo da protagonista insieme con altri 4 ragazzi e una ragazza".

Che esperienza è stata per la famiglia? "Per noi è stata un’esperienza di separazione, poiché per un mese e mezzo siamo stati fuori senza mai tornare a casa, però è stato bello vivere questa esperienza perché ho visto Nicolò crescere giorno dopo giorno".

Crede che il mondo del cinema possa essere il suo futuro? "Lui in realtà la tiene come una opzione. Vorrebbe fare il medico oltre al cinema, su cui si sta concentrando per lasciare aperte altre porte. Lui è molto grato a tutti in particolare alla regista e al suo maestro".