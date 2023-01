"Mio marito in carcere Dagli agenti parole di aiuto e vicinanza"

Una storia bella, di attenzione e di sorrisi, di persone che sanno andare oltre le difficoltà. Margarete Fernandes vive da molti anni in Italia, è di origine brasiliana ma nel fermano ha scelto di stare, con la sua famiglia. Non è sempre facile andare avanti, oggi Margarete racconta di un momento in cui è stata in difficoltà vera, faceva fatica ad andare avanti, non riusciva più a vedere la strada. Ad aiutarla gli agenti della polizia penitenziaria del carcere di Fermo che oggi vuole pubblicamente ringraziare, perché il sorriso le è tornato grazie a loro.

"Mio marito è detenuto nel carcere di Fermo – racconta Margarete – si è fidato delle persone sbagliate e ha commesso degli errori ma per fortuna dovrebbe uscire presto. Io ho vissuto mesi davvero difficili, di solitudine e di pena. Una sera mio padre si è ammalato gravemente, non sapevo se l’avrei rivisto vivo, mi sentivo sola e pensavo che l’avrei fatta finita. Ho telefonato in carcere perché speravo di parlare con mio marito ma invece mi hanno risposto gli agenti che non mi hanno fatto mancare una parola gentile e grande vicinanza".

Margarete parla soprattutto di un agente donna, Daniela, che è stata fondamentale in un momento di difficoltà: "Sento parlare degli agenti in servizio nelle carceri italiane solo in situazioni brutte, per me invece hanno davvero fatto la differenza. Daniela su tutti, ne ricordo solo il nome, ma ognuno di loro mi ha riservato un sorriso, una parola gentile, un conforto. Io sono di origine brasiliana, non ho trovato sempre tutta questa gentilezza, la vita da straniera non è semplice. Loro, nelle difficoltà del loro lavoro, nell’impegno di ogni giorno, trovano comunque la forza di dedicarsi a noi parenti che spesso scontiamo la pena come i nostri cari, nell’aspettarli fuori e nel far loro visita dentro. Voglio far arrivare loro la mia riconoscenza, la felicità di aver ritrovato mio padre che adesso sta bene, la speranza di ricominciare una vita più serena quando il mio compagno di vita potrà tornare a casa".