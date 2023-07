Mirko Isopi, "Corteo della Quintana di Ascoli sarà vivo, allegro e compatto"

Un corteo elegante e signorile. È quello che sta allestendo il coreografo della Quintana, Mirko Isopi, il quale questa sera alle 21 guiderà le prove generali che si svolgeranno al Velodromo di Monticelli anziché al campo Squarcia, allo scopo di non danneggiare la pista. Isopi ha le idee chiare sui consigli da rivolgere a ognuno dei quasi mille figuranti che parteciperanno all’edizione di luglio. "Nessuno è costretto a fare la Quintana, quindi chi decide di farla deve interpretare nel migliore dei modi il suo ruolo", questo il diktat che negli ultimi mesi è stato ripetuto come un mantra dallo stesso coreografo.

Isopi, che corteo dobbiamo aspettarci?

"Rispetto agli anni passati sarà sicuramente più vivo, allegro e compatto. Il tutto, ovviamente, mantenendo l’attinenza con la storia. D’altronde, i sestieri hanno sempre dimostrato di voler rispettare le indicazioni che arrivano dal Centro Studi Giochi Storici del quale sono presidente. E’ opportuno collocare le persone al posto giusto, garantendo al corteo linearità ma anche lasciando spazio a una libera interpretazione per quelle figure che si vuole maggiormente mettere in risalto".

Ci saranno delle novità?

"Qualche sestiere ha deciso di introdurre dei personaggi nuovi, ma non posso rivelare nulla. Posso dire che sono state migliorate le armature degli armati, togliendo il rame, e che ci saranno delle belle sorprese. Insomma, basta aspettare pochi giorni e potrete vederle con i vostri occhi. Di certo, sarà un bellissimo corteo".

Cosa dirà ai figuranti durante le prove generali?

"I consigli sono sempre gli stessi. Chi decide di partecipare alla Quintana deve capire il significato del suo ruolo e calarsi nei panni giusti per interpretarlo al meglio. È fondamentale che ognuno di noi resti sempre concentrato, senza distrarsi durante le pause. Dirò a tutti di non chiacchierare con il pubblico, mantenendo sempre un atteggiamento di fierezza e orgoglio. Non voglio protagonismi, ma una coralità che renda il corteo esemplare. Il corteggio deve camminare sciolto, disinvolto e con delle belle espressioni, mentre dagli armati mi aspetto degli sguardi penetranti per stregare il pubblico".

Quest’anno, a causa dei cantieri, il percorso sarà diverso: da piazza del Popolo si svolterà in via del Trivio, per poi passare a piazza Roma, piazza Arringo e viale De Gasperi. Cosa ne pensa?

"Sinceramente non mi dispiace. Anche perché, in questa maniera, ripercorreremo il tragitto che veniva compiuto tanti anni fa dai nostri predecessori. Giovedì (domani, ndr) incontrerò i coordinatori di corteo per mettere a punto tutti i particolari, passo dopo passo. Lo stesso percorso, ma in senso opposto, verrà seguito anche per il cerimoniale del saluto alla Madonna della Pace, partendo da piazza Arringo e arrivando a piazza Sant’Agostino. Infine, ho due sogni che intendo realizzare".

Ovvero?

"Mi auguro che il corteo di ritorno possa essere composto come quello di andata. E che al campo dei giochi, durante le tornate dei cavalieri, non voli una mosca. Sono sicuro che ci sarà grande maturità da parte degli ascolani".

Matteo Porfiri