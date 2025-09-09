Addio a Mirko Marzetti, volto storico della riviera

San Benedetto (Ascoli), 9 settembre 2025 – Per tantissimi era un volto familiare della riviera. Mauro Marzetti, 51 anni, conosciuto come ’Matorra’, aveva legato il suo nome ad alcuni locali storici della zona. Per anni aveva gestito il Galway Pub di via Marche a Grottammare, frequentatissimo da giovani e famiglie, e più di recente si era dedicato al Burger Beach sul lungomare della stessa città. In passato era stato anche tra i volti del Verbena a Porto d’Ascoli e aveva lavorato nell’agriturismo Il Sapore della Luna di Monteprandone, sempre con la sua passione per l’accoglienza e la socialità. Il destino lo ha colpito improvvisamente nella notte tra domenica e lunedì, quando è stato trovato senza vita nella sua abitazione a Centobuchi.

Secondo le prime ricostruzioni, Marzetti sarebbe stato stroncato da un malore improvviso. A trovarlo sono stati alcuni familiari che, non ricevendo sue notizie, si erano recati da lui. La sua morte arriva a pochi giorni da un altro lutto che aveva profondamente colpito la comunità sambenedettese e lo stesso Marzetti. Anche lui, infatti, aveva partecipato ai funerali di Alessio Ruggiero, l’uomo morto improvvisamente durante un allenamento a San Benedetto. La sua presenza quel giorno aveva testimoniato la vicinanza a un amico e a una famiglia sconvolta dal dolore.

Nessuno avrebbe potuto immaginare che così presto la stessa comunità si sarebbe ritrovata a piangere lui. Intanto, le autorità hanno disposto un esame sulla salma. Il corpo è stato trasferito all’obitorio dell’ospedale di Ascoli, dove verranno svolti gli accertamenti, poiché il laboratorio di San Benedetto risulta ancora indisponibile. Marzetti era conosciuto anche per la sua passione sportiva. Tifosissimo della Sambenedettese, non mancava mai di sostenere i rossoblù,La sua fedeltà alla squadra rappresentava una parte fondamentale della sua identità, che ora viene ricordata con affetto da chi condivideva la stessa passione calcistica.

Chi lo ha conosciuto ricorda il suo carattere diretto e la sua capacità di creare legami. Il dolore più grande resta quello della famiglia. Marzetti lascia tre figli, a cui era profondamente legato, e che oggi affrontano una perdita difficile da accettare. Nel frattempo, i social si stanno riempiendo di messaggi di cordoglio, ricordi e fotografie condivise, testimonianza del grande affetto e della stima che in tanti nutrivano nei suoi confronti. La comunità di Centobuchi, Grottammare e San Benedetto si prepara a un addio che si preannuncia carico di partecipazione.