Misericordia, 9 posti per il servizio civile

Sono 9 i posti disponibili alla Misericordia di Grottammare per altrettanti giovani tra i 18 e i 28 anni relativi al bando sul servizio civile universale. Due i progetti: ’Insieme per donare pace e amore’ (nell’ambito assistenza e servizio ambulanza) e ’S.I.R.E. Sistema Integrato Risposta Emergenza’ (nell’ambito Protezione Civile). Un’attività per i ragazzi che saranno impegnati per 12 mesi a 25 ore settimanali, rimborsate dal Ministero delle Politiche Sociali con 444,30 euro mensili. La scadenza del Bando per la presentazione delle domande on-line è fissata per il 10 febbraio alle ore 14. Nei 12 mesi di servizio civile sono compresi anche diversi corsi di formazione, completamente gratuiti per il giovane, sul primo soccorso, sulla defibrillazione precoce, sulla guida in emergenza, sulla sicurezza, sulla telefonia sociale e sulla Protezione Civile. I giovani di famiglie con Isee inferiore ai 15.000 euro hanno una corsia preferenziale. La Misericordia suggerisce un colloquio informativo prima di presentare la domanda on-line come aiuto all’esatta compilazione: info 3458309752.