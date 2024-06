Miss Italia in piazza Roma

Partiranno il 28 giugno dalla Piazza Roma di Spinetoli le selezioni per Marche e Abruzzo di Miss Italia 2024, gestite anche quest’anno dall’agenzia Pai di San Benedetto. La carovana della bellezza toccherà (da luglio in poi) diverse località marchigiane come Force, Rotella, Roccafluvione, Valmir di Petritoli, Montegranaro e Senigallia, mentre in Abruzzo è già sicura la tappa di Chieti. "Siamo e a disposizione – specificano dall’agenzia Pai – per tutti quei locali pubblici, come stabilimenti balneari, ristoranti, circoli, Pro Loco o ritrovi di vario genere, che vorranno avere informazioni su come fare per ospitare una serata di selezione o una finale di fascia". Quest’anno la formula del concorso viene leggermente modificata dalla Miren di Patrizia Mirigliani, società organizzatrice di Miss Italia e quindi una delle tre uscite che le ragazze effettuano nel corso delle selezioni (quella in costume) sarà sostituita da un’altra con abbigliamento sportivo griffato Givova, mentre saranno previsti dei momenti per le esibizioni e per delle interviste con le ragazze, che così potranno far uscire i lati più interessanti del proprio carattere e della propria personalità. Le ragazze che vorranno iscriversi (gratuitamente) al concorso devono visitare il sito Internet www.missitalia.it, mentre coloro che vorranno ricevere informazioni su come ospitare una selezione o una finale di fascia, dovranno contattare il 3534109456 o inviare una mail a agenziapaisbt@gmail.com.

Valerio Rosa