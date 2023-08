Miss Italia parla fermano

E’ l’estate delle bellezze fermane. Tra venerdì e sabato prima Porto Sant’Elpidio e poi Porto San Giorgio hanno ospitato due selezioni regionali di Miss Italia, importanti perché avrebbero assegnato fasce in grado di dare già il pass per le pre-finali nazionali. Ebbene i due titoli sono stati vinti da due ragazze del territorio come Veronica Governatori (foto in alto) e Chiara Clementi (foto in basso). Entrambe hanno così ottenuto la qualificazione al penultimo atto della storica manifestazione, a prescindere da quello che sarà l’esito della finale regionale (quando si eleggerà la Miss Marche) in programma il 26 agosto ancora una volta a Civitanova. Non è un caso che le due abbiano primeggiato, da settimane infatti le modelle del fermano vincono gli appuntamenti della kermesse organizzati in giro per la regione. Nello specifico la Governatori si è messa al collo la fascia di "Miss Cinema Dr.Kleein". La 21enne di Servigliano ha battuto tutte le 22 ragazze in gara sul lungomare sud Faleria di Porto Sant’Elpidio. Occhi che catturano, capelli lisci, appassionata di fitness, la Governatori studia Scienze motorie ma il suo sogno nel cassetto è proprio quello di entrare nel mondo del cinema. L’hanno premiata la madrina dell’evento Lavinia Abate (Miss Italia 2022), il sindaco di Porto Sant’Elpidio Massimiliano Ciarpella e Gabriele Vesprini della gioielleria Linea Oro. La sera seguente in piazza Matteotti a Porto San Giorgio ha invece trionfato la 18enne locale Chiara Clementi. Viso disneyano, sorriso smagliante, portamento naturale, la neo diplomata al Liceo Classico si è presa la fascia di "Miss Eleganza". Hanno premiato la concittadina il sindaco di Porto San Giorgio Valerio Vesprini e nuovamente era presente la Abate. A presentare le due serate Marco Zingaretti.

Andrea Scoppa