Missione cultura. Fioravanti: "Eventi di peso per rilanciare tutto il Piceno"

Con l’avvio della stagione di prosa del teatro Ventidio Basso (domani e sabato con Frassica ndr), Ascoli archivia un’estate 2023 ricchissima di eventi, e apre ufficialmente il cartellone culturale invernale. Quest’ultimo, così come annuncia il sindaco Marco Fioravanti, sarà altrettanto denso di iniziative.

Sindaco Fioravanti che bilancio fa della stagione estiva 2023?

"Un bilancio estremamente positivo. Sono felice perché siamo riusciti a organizzare tanti e rilevanti appuntamenti che hanno avuto ampio riscontro da parte della cittadinanza e di quanti sono arrivati in città anche da fuori provincia o regione: dalle mostre, all’Ascoli Summer Festival, ai concerti di Gazzé, il Volo e il memorial Troiani, il concorso ippico, il festival del fumetto, la Milanesiana, le notti bianche, la Mille miglia e gli appuntamenti sportivi, il Tau, Controvento, Cinema sotto le torri, Ascoliva e Ascolipicenofestival. Ascoli sta crescendo grazie a un’offerta sempre più ampia e di alto livello, capace di coinvolgere una fascia di pubblico di tutte le età".

Che inverno sarà dal punto di vista culturale?

"L’obiettivo che stiamo raggiungendo è quello di garantire a cittadini, appassionati e turisti un’offerta artistico-culturale e di appuntamenti che riempia tutto l’anno, destagionalizzando i vari eventi. Nel weekend ci sarà il mercatino regionale francese, la rassegna Nuovi spazi musicali, l’hackathon Piceno 2030 insieme a Fondazione Pfizer, due convegni, a dimostrazione di come le iniziative non si siano fermate solo al periodo estivo. Adesso ci aspettiamo una grande risposta di pubblico dalla stagione di prosa in teatro, ma proseguiranno anche le mostre e gli appuntamenti culturali nei nostri musei. E ci saranno tante iniziative che annunceremo nelle prossime settimane e che ci avvicineranno al Natale".

Lei ha puntato molto sulla cultura durante questo suo primo mandato…

"Il percorso di candidatura di Ascoli e Piceno ci ha portato a costruire una visione culturale condivisa tra tutti i nostri territori. Ascoli città metromontana non è solo uno slogan, ma un dato di fatto: lo stiamo vedendo anche in questo mese con gli eventi organizzati dal Comune in altri comuni della provincia. Questo è l’obiettivo che abbiamo voluto perseguire e che ci sta permettendo di valorizzare i nostri territori e farli conoscere sempre di più".

Cosa rappresenta la cultura per una città come Ascoli e per la sua provincia?

"È un volano per attrarre turisti e visitatori. Ascoli, ma tutto il Piceno in generale, è un gioiellino nel cuore dell’Italia. La difficoltà che abbiamo registrato in questi anni è stata quella di farla conoscere fuori dalle mura regionali, ecco perché abbiamo spinto molto sulla promozione delle nostre bellezze. L’obiettivo è far conoscere Ascoli a un pubblico che possa apprezzarne la storia e la cultura, facendo capire loro che c’è anche una straordinaria cultura enogastronomica, un’elevata qualità della vita, tradizioni da vivere e tanto altro ancora".

Lorenza Cappelli