Missione in Madagascar Raccolta fondi per la partenza

I ragazzi e le ragazze del Clan Fuoco Jonathan del gruppo scout Agesci Grottammare 1, vogliono realizzare il loro sogno: partire per il Madagascar e aiutare la comunità dell’isola di Sainte Marie, da dove proviene il vicario parrocchiale, don Bienvenue. Per questo hanno progettato una raccolta di fondi per la costruzione di alcuni Bungalow che serviranno per l’accoglienza di ragazzi e famiglie nella piccola isola di Sainte Marie (Nosy- Boraha). "Oltre a questo ci prepariamo per trascorrere del tempo insieme con i bambini e alle bambine dell’orfanotrofio che si trova nell’isola – spiegano i membri del Clan Fuoco Jonathan - Questa esperienza ci aiuterà a scoprire nuove situazioni, a confrontarci con altre culture, ad affrontare i nostri limiti mettendoci al servizio degli altri. I soldi saranno versati nel conto di gruppo e poi consegnati direttamente in Madagascar, perché abbiamo scelto di chiamare maestranze locali per costruire i Bungalow, per lavorare insieme con loro. In questi due anni, per raccogliere la cifra necessaria, abbiamo organizzato spettacoli teatrali, cene a tema, vendite di marmellate, biscotti e uova pasquali, pulizia cantine, tornei di calcetto, pur di raggiungere il nostro obiettivo".