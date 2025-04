Missione promozionale in Francia, Marini:: "Occhio al flop turistico"

È la missione in Francia per promuovere il nome di San Benedetto all’estero, il nuovo bersaglio delle critiche del Pd. È noto infatti che il comune rivierasco, con la presenza dell’assessora Cinzia Campanelli, ha partecipato al Salone di promozione turistica ‘ID-Weekend’ che si è svolto a Nizza dal 28 al 31 marzo. L’evento rientrava tra le attività previste dall’adesione al progetto ‘10 Comuni’. Tra le varie azioni figura anche la presenza della città su riviste locali francesi, gigantografie su bus di linea e attività di promozione presso gli aeroporti.

"Se aggiungiamo la grande e innovativa idea di una promozione sui pullman del nome della nostra città il revival degli anni ‘80 è presto servito – è il commento caustico di Alessandro Marini, presidente del circolo nord del Pd – Troviamo stucchevole il doverci continuamente accontentare, come se fosse sufficiente portare a casa un compitino e fare spallucce dinanzi ad una stagione turistica 2024 dai numeri impietosi e che rischia di ripetersi quest’anno".

Per il democrat c’è ben poco da festeggiare: "Forse – continua – non si sono accorti che sono 300 milioni i nuovi turisti, espressione di una nuova classe media – che prima media non era che si stanno affacciando e che guardano con interesse al nostro Paese e quindi potenzialmente anche alla nostra regione e al nostro territorio. Il problema, però, come sempre, è che chi non comunica non esiste. Non possiamo rimandare più la discussione su quale sia il target sul quale vogliamo orientarci".

Giuseppe Di Marco