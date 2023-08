Missione salvataggio: "L’attenzione resti alta"

La foto di rito che solitamente viene fatta all’inizio di agosto da tutti i bagnini di salvataggio della Riviera delle palme, è stata l’occasione per fare il punto della situazione e per incontrare la comandante della capitaneria di Porto Alessandra Di Maglio ed i suoi collaboratori. Con i ragazzi addetti al salvataggio, sul molo sud sotto il monumento al Gabbiano Jonathan erano presenti i coordinatori del servizio Luca Buttafoco e Gianluigi Marinangeli. La comandante si è soffermata a parlare con i ragazzi e le ragazze, ribadendo i consigli e le indicazioni già fornite all’inizio della stagione.

"Occorre mantenere alta l’attenzione – ha spiegato la comandante – perché stiamo entrando in un periodo caldo. Notoriamente il mese di agosto vede incrementare il numero dei turisti sulle spiagge ed è importante la vigilanza e il controllo di quello che accade in acqua. Ai ragazzi abbiamo detto di segnalarci qualsiasi situazione potenzialmente problematica e per chiederci di chiarire qualunque dubbio".

"A disposizione di tutti – aggiunge Alessandra Di Maglio – ci sono i numeri 1530 e 112 e anche noi, naturalmente, saremo presenti sulle spiagge e in mare e intensificheremo i pattugliamenti per garantire ai turisti un periodo di vacanza serena". Onorato della visita della comandante Di Maglio è Luca Buttafoco, presidente della Società Nazionale di Salvamento locale: "Siamo alle porte del mese più affollato – ha affermato – e grazie alla guardia costiera riceviamo indicazioni, raccomandazioni e la spinta per poter fare di questo particolare periodo, delle giornate tranquille".

A differenza della passata stagione, quest’anno il lavoro è iniziato in salita, con diversi salvataggi eseguiti e, purtroppo, anche alcuni decessi, ma per malori accusati in acqua e non per mancanza di intervento da parte degli addetti ai lavori.