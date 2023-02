Missione spaziale per gli alunni

Cosa si prova nello Spazio? È la domanda che gli alunni della 3C dell’Isc Nord di San Benedetto avranno la possibilità di porre a Samantha Cristoforetti, astronauta e aviatrice italiana, prima donna italiana negli equipaggi dell’Agenzia Spaziale Europea e prima donna europea comandante della Stazione spaziale internazionale. Gli allievi della classe con indirizzo 2.0, prettamente tecnologico, sono stati selezionati a seguito della presentazione di un loro progetto al contest "Insegnare con lo Spazio", promosso dall’Agenzia Spaziale Italiana e dall’Agenzia Spaziale Europea in occasione della Missione Minerva con l’astronauta italiana dell’Esa, Samantha Cristoforetti. Il lavoro didattico realizzato all’interno dell’atelier creativo del plesso Sacconi, con il supporto dei docenti Maria Rosaria Danza, Roberto Granato Raggi e Alessandra Maccarone, è stato apprezzato per il suo valore educativo, la qualità del percorso proposto e la capacità di coinvolgere studenti e studentesse nelle discipline Stem a tema "Spazio" in modo nuovo, inclusivo e attivo. Per le qualità specifiche del progetto è stata chiesta la disponibilità a presentare il lavoro della classe come una ‘best practice’ dell’uso dello Spazio come contesto educativo delle materie Stem a beneficio di altri docenti a livello nazionale e internazionale. Per questo lunedì 13 marzo a Milano, all’interno del Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo Da Vinci, gli allievi avranno la speciale opportunità di presentare il loro lavoro direttamente a Samantha Cristoforetti e sentire dalla sua voce cosa si prova nello Spazio.