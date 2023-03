‘Mister Jackpot’ al teatro Ventidio Basso

Al teatro Ventidio Basso sbarca ‘Mister Jackpot’. Imperdibile appuntamento per lunedì 3 aprile, quando a partire dalle 21 andrà in scena lo spettacolo allestito dall’associazione Ascoli+ in collaborazione con Ast. Una storia in grado di toccare un tema molto attuale come quello legato al vizio del gioco. Il protagonista di Mister Jackpot, interpretato da Marco De Martin, è un vincente: soldi, donne, auto di lusso. Un personaggio accattivante, che riesce ad attrarre le persone con carisma e grande senso dello humour. Dietro questa patina dorata si nasconde però una terribile dipendenza scatenata da un demone con il quale ha stretto un patto diabolico. Info al 3282770767.