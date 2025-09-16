‘Miti e Maschere Festival’ . Compagnia dei folli show: il centro diventa un teatro

E’ stato presentato alla Bottega del Terzo Settore ‘Miti e Maschere Festival’ appuntamento con oltre venti spettacoli di teatro di strada che si svolgerà ad Ascoli dal 26 al 29 settembre. Alla presenza dell’assessore Annagrazia Di Nicola, di Carlo e Chiara Lanciotti della Compagnia dei Folli, è stato illustrato il programma dell’evento che sarà un susseguirsi di spettacoli in Piazza del Popolo, nel Chiostro di San Francesco, in Piazza Ventidio Basso e nel nuovo spazio Pacs di Frida Art Academy in corso Mazzini. "Presentiamo il Festival – ha dichiarato Carlo Lanciotti – che rappresenta il momento conclusivo di un progetto europeo iniziato tre anni fa. Leader del progetto è la Compagnia dei Folli in partenariato con il prestigioso ‘Centro maschere Amleto e Donato Sartori’ di Abano Terme, l’associazione ‘Open Street Aisbl’ di Bruxelles, la Compagnia francese ‘Cirq O Vent’ e quella polacca ‘Proscenium’. Tra gli scopi del Festival ci sono l’incontro e la collaborazione con venti direttori artistici, metà europei e metà italiani che visioneranno questi spettacoli di teatro urbano e potranno poi incontrare gli artisti". Chiara Lanciotti e Lara Ciaffardoni hanno seguito tutto l’iter del bando europeo: "Grazie al progetto Myma e al progetto regionale Coesione 2021-27 – ha ammesso Chiara Lanciotti – riusciremo a rendere Ascoli Capitale del Teatro di Strada con spettacoli di circo contemporaneo, clownerie, acrobatica, teatro sacro e teatro di figura. Amleto e Donato Sartori forniranno alcune maschere che verranno esposte da Frida. Si inizierà venerdì 26, alle ore 17, con due spettacoli di marionette al Chiostro di San Francesco poi alle 20 in Piazza del Popolo, ‘Totem Tango’ del Teatro Bislacco e alle 21.30 ‘Infabula’ della Compagnia dei Folli. Sabato 27 e domenica 28 si inizierà alle 11 in Piazza del Popolo con chiusura alle 22.30. Tutti gli spettacoli saranno gratuiti".

A tracciare le conclusioni è stata l’assessore Annagrazia Di Nicola: "Porto il saluto del sindaco e faccio i complimenti – ha dichiarato – per il grande lavoro che è stato fatto in questi tre anni per arrivare all’evento conclusivo. Saranno spettacoli emozionanti dislocati all’interno di una città che è già uno scenario teatrale. L’argomento ci porta ad una riflessione sul linguaggio del mito e della maschera, e sulle forme artistiche che devono essere uno sprone per i nostri giovani". Valerio Rosa