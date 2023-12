Mobilità sostenibile e servizi green. Due università per San Benedetto

È una città green, basata su servizi, infrastrutture e mobilità sostenibile, quella che ha in mente il vertice comunale, reduce da un incontro nel quale è stata presentata la nuova collaborazione con l’Università di Camerino e la Politecnica delle Marche per redigere un’analisi del territorio: dati e statistiche che poi confluiranno nel Piano Urbanistico Generale. Le attività dei due atenei verranno concluse nell’arco di 10 mesi mentre il piano definitivo, fa sapere viale De Gasperi, verrà messo nero su bianco entro la fine del mandato.

Il primo passo è la firma della convenzione con la Scuola di Architettura e Design dell’Unicam, per arrivare a un ‘quadro conoscitivo’ della riviera, con focus specifici sugli aspetti territoriali, ambientali-paesaggistici, fisico-spaziali, infrastrutturali e delle attrezzature, nonché sullo stato di attuazione della pianificazione. In questa operazione è stata coinvolta anche la Politecnica, che entro 4 mesi dovrebbe mettere a punto uno studio economico di San Benedetto. Fra i presenti anche Gian Luca Gregori, rettore dell’Univpm, Graziano Leoni rettore dell’Unicam, Massimo Sargolini direttore della Scuola d’Architettura, l’assessore all’urbanistica Bruno Gabrielli e il dirigente Giorgio Giantomassi. "Il Piano Urbanistico rientra nel programma – ha commentato il sindaco Spazzafumo – Abbiamo intrapreso un percorso e intendiamo raggiungere l’obiettivo. Questa è una giornata importante, in cui la nostra città ha deciso di collaborare con queste due università. Stiamo procedendo verso uno studio completo della città per poi affrontare investimenti nuovi". "Siamo in presenza di due università che rappresentano l’eccellenza – ha aggiunto Gabrielli –. In questo momento ci troviamo a confrontarci con una nuova legge urbanistica regionale e San Benedetto sarà la prima città che darà attuazione a questa legge. Mi preme sottolineare anche l’importanza del Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile, il cui percorso è già partito". "L’università – ha detto Leoni – metterà in campo le proprie competenze. La nostra scuola d’architettura esiste da 30 anni, e porta avanti le proprie attività grazie al lavoro di 50 docenti". Soddisfazione anche da parte di Gregori, nuovo Premio Truentum: "Non è scontato che fra due università si creino collaborazioni di questo tipo. Daremo il nostro contributo analizzando il territorio dal punto di vista dei flussi, nonché dei dati economici, sociali e demografici". La rigenerazione urbana, ha concluso Giantomassi, ripartirà dal verde e dai servizi.

Giuseppe Di Marco