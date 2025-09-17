Mobilità sostenibile: le sfide. Panchine con le macerie del sisma e un’altra domenica senza auto

‘Panchine intelligenti’ realizzate, per il 30 per cento, con il materiale che proviene dalle macerie causate dal terremoto di nove anni fa. E’ quanto allestito nella nuova area di socialità inaugurata ieri a Porta Maggiore. Ciò nell’ambito della ‘Settimana della Mobilità’ promossa dall’amministrazione comunale. "Dopo l’area che realizzammo in viale Vellei, che è sempre molto utilizzata, abbiamo deciso di ricavarne un’altra anche a Porta Maggiore – spiega l’assessore Attilio Lattanzi –. Ciò grazie alla sensibilità mostrata sempre dal sindaco Marco Fioravanti e dall’intera giunta sul fronte della sostenibilità. Il fiore all’occhiello di questa settimana ricca di iniziative è proprio rappresentato dalla nuova area di socialità sponsorizzata dalla Panichi Srl e caratterizzata appunto dalla presenza di due panchine intelligenti. Entrambe sono dotate di un pannellino fotovoltaico che consente di ricaricare cellulari, computer portatili e tablet. Inoltre, per il 30 per cento sono realizzate con le macerie del sisma, che sono state opportunamente riciclate. Insomma, prosegue il percorso virtuoso avviato già da tempo dalla nostra amministrazione comunale – continua Attilio Lattanzi – e l’obiettivo sarà quello di prevedere, in futuro, aree simili anche negli altri quartieri della nostra città".

Le panchine sono opera di Centauroos, start up innovativa che si occupa di stampe 3d in cemento proprio con riutilizzo delle macerie. Nella medesima area di socialità, poi, sono presenti anche cestini per rifiuti smart, fioriere e dei vasi con arbusti a foglie larghe per favorire l’ombreggiatura e consentire così alle persone di rilassarsi e riposarsi un po’ in un ambiente confortevole.

Sul fronte della mobilità sostenibile, domenica tornerà la ‘Giornata senza auto’. Dalle 9 alle 18, dunque, macchine ‘vietate’ nella zona del centro storico compresa tra via XX Settembre, piazza Arringo, via Trieste, piazza Santa Maria Intervineas, via Ceci, via Vidacilio, via del Trivio e ovviamente piazza del Popolo. Intanto, per tutta la settimana, dalle 7.45 alle 8.15 del mattino, come incentivo ad utilizzare la bicicletta per recarsi al lavoro, verranno consegnati dei ‘buoni colazione’ da parte della Fiab (gli ‘Amici della Bicicletta’) ai ciclisti in transito lungo la zona industriale, precisamente all’intersezione dell’asse attrezzato con la ciclabile proveniente dal quartiere di Monticelli). I volontari saranno riconoscibili con pettorina e bandiera. Il valore del buono colazione dà diritto, senza ulteriore spesa, a cappuccino o caffè e pasta. Lo stesso potrà essere utilizzato entro il 30 settembre. Infine, a Campo Parignano, sopra all’ex Gil, è stato allestita una postazione nella quale chiunque può parcheggiare le proprie biciclette per recarsi in centro sui pedali dopo aver posteggiato la propria auto.

Matteo Porfiri