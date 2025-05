Mobilità sostenibile: nuove stazioni

E’ in dirittura d’arrivo l’operatività completa di cinque nuove pensiline e rastrelliere per biciclette posizionate nel territorio comunale di San Benedetto del Tronto. L’annuncio arriva dal consigliere comunale di maggioranza Domenico Novelli, che conferma la quasi ultimazione dei lavori. Le nuove strutture sono state posizionate in Piazza Cesare Battisti (area ex vigili urbani), Piazza San Filippo Neri (al confine con Grottammare), Via Lombardia (zona Comune), Via Gramsci (in centro) e presso la stazione di Porto d’Ascoli.

L’intervento si inserisce in una strategia più ampia di valorizzazione della mobilità sostenibile, legata all’uso crescente e alla sensibilizzazione sul corretto utilizzo delle biciclette in città. Postazioni con i kit per il gonfiaggio delle ruote e per le piccole riparazioni ciclistiche sono già presenti sul lungomare, in due punti chiave, e nell’area del palazzo comunale di viale De Gasperi.

"Si tratta di un passo importante per una città più moderna e attenta all’ambiente" ha dichiarato Novelli, sottolineando come queste nuove infrastrutture contribuiscano a incentivare l’uso della bicicletta anche nei percorsi quotidiani. L’obiettivo è chiaro: rendere la città sempre più ciclabile, con strutture moderne e funzionali, a beneficio sia dei residenti sia dei turisti.

e. l.