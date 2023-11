Mobilitazione contro la manovra del Governo. Volantinaggi in arrivo

I lavoratori del Piceno incroceranno le braccia il prossimo 17 novembre. In vista dell’astensione Cgil Cisl e Uil ha annunciato un dettagliato piano di sensibilizzazione per arrivare poi alla manifestazione con corteo ad Ascoli. La giornata di sciopero generale, convocata da Cgil e Uil, è contro la manovra finanziaria del Governo Meloni. Le manifestazioni saranno su base provinciale, e ad Ascoli si terrà un corteo, previsto concentramento ore 10 in Piazza Roma, e si snoderà per le vie del centro, sino in Piazza Ventidio Basso, dove vi saranno le conclusioni della manifestazione, con gli interventi e il comizio conclusivo. "Sarà con noi – sostengono gli organizzatori – anche la Rete degli Studenti Medi (Robin Hood e La Fenice), in occasione della Giornata Internazionale dello Studente, che cade giustappunto il 17 Novembre. Barbara Nicolai, segretaria generale della Cgil Ascoli, ha detto: "Uno sciopero necessario, contro una manovra che colpisce lavoratrici, lavoratori, pensionate e pensionate, e in generale i più deboli di questo Paese". Floriano Canali della Uil di Ascoli, spiega: "La Manovra 2024 non va bene e noi la bocciamo. Ci si dimentica dei lavoratori, degli anziani, delle donne e dei giovani, negando loro il futuro che meritano". Volantinaggi al mercato, e davanti le più importanti aziende: martedì 7 a San Benedetto, l’8 al mercato di Ascoli, il 9 a Offida e Centobuchi, il 10 a San Benedetto,sabato 11 a Comunanza, Spinetoli e Grottammare, martedì 14 San Benedetto e mercoledì 15 Ascoli.