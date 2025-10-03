Mobilitazione nel Piceno: "Guai a essere indifferenti"

Il Piceno vivrà oggi una giornata di intensa mobilitazione in solidarietà con il popolo palestinese e in risposta all’attacco subito dalla missione umanitaria Global Sumud Flotilla. Il Comitato Piceno per la Palestina e la Cgil hanno convocato insieme all’Usb una serie di iniziative che intrecciano impegno civile, memoria storica e lotta sindacale. La mattinata si aprirà alle 8 a San Benedetto, con un presidio in piazza dei Bambini del Mondo promosso da associazioni e attivisti. Alle 11, invece, partirà da piazza Matteotti ad Ascoli un corteo che attraverserà il centro storico per concludersi in piazza Giacomini, con interventi e testimonianze. L’iniziativa si inserisce nello sciopero generale proclamato dalla Cgil, che coinvolgerà l’intero territorio nazionale e che, nel Piceno, punta a un’ampia partecipazione popolare.

Sempre in mattinata, a Colle San Marco, l’Anpi celebrerà l’anniversario della battaglia partigiana del 1943. La ricorrenza sarà occasione per ribadire il legame simbolico tra la resistenza italiana al nazifascismo e quella palestinese contro l’occupazione. "Ricordare i partigiani significa guardare al presente – affermano dall’associazione –. Difendere la libertà non è mai un tema del passato". Lo sciopero generale nasce come risposta immediata all’attacco che ha colpito la Global Sumud Flotilla e all’arresto di volontari impegnati nel trasporto di aiuti umanitari verso Gaza. "Un sindacato confederale come il nostro non può rimanere silente – spiega la segretaria generale della Cgil di Ascoli, Barbara Nicolai –. Avevamo dichiarato che, nel momento in cui la missione fosse stata toccata, avremmo proclamato lo sciopero. Così è stato".

La mobilitazione chiama lavoratrici e lavoratori a fermarsi per l’intero turno di lavoro. "Non è accettabile – sottolinea Nicolai – che un convoglio umanitario venga attaccato mentre cerca soltanto di portare aiuti a una popolazione che muore sotto le bombe e per la fame". Il sindacato ribadisce inoltre la natura pienamente sindacale della protesta. "Chi pensa che la questione non riguardi il lavoro sbaglia – continua Nicolai –. Lavoratrici, lavoratori e pensionati non possono essere indifferenti di fronte a un genocidio. Se il governo non agisce per fermare ciò che accade, tocca alla società civile". L’azienda di trasporto locale Start ha fatto sapere che saranno garantite le corse dei bus in partenza dai capolinea dalle 5,30 alle 8,29 e dalle 17 alle 19,59.

Peppe Ercoli