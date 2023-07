’Moda sotto le stelle’ L’arte va in passerella

Appuntamento con l’arte sartoriale italiana, con il vero ‘Made in Italy’, con una delle serate più belle dell’estate ascolana, mercoledì 2 agosto, alle 21, nella splendida cornice di piazza del Popolo. Di scena la 37esima edizione della rassegna ‘Moda sotto le stelle’ organizzata da Confartigianato Ascoli, Macerata e Fermo con il sostegno di Camera di Commercio, Bim Tronto, Comune di Ascoli e Regione Marche. La serata, che sarà presentata da Matilde Brandi e Marco Moscatelli per la regia di Chiara Nadenich, vedrà l’ormai consolidata presenza di Jo Squillo con le telecamere del canale ‘TvModa’ che riprenderanno il defilè per poi mandarlo in onda su tutte le piattaforme: la Tv satellitare Sky, il canale 180, e i profili social. Tre gli artisti ospiti: Thomas Grazioso, intrattenitore, cantante e showman romano, ex concorrente di X Factor e Amici di Maria de Filippi, il duo ‘Tango show’, coppia di professionisti del tango che regaleranno un momento emozionante e passionale, e Giorgia De Santis, in arte Desagio, giovane e talentuosa cantautrice ascolana. Dopo aver studiato canto per tanti anni, Giorgia De Santis ha partecipato a diversi concorsi canori, locali e nazionali, arrivando alla finale di Video Festival Live e vincendo Mix Factor 2020, Ogr Label 2020 e la tappa marchigiana del Cantagiro accedendo alla finale nazionale e classificandosi quarta con un suo inedito. Nel 2021 è arrivata prima al concorso ‘Voce e talento’, mentre a fine 2022 ha vinto, sempre con un suo inedito, la tappa milanese del contest nazionale ‘Promuovi la tua musica’ con presidente di giuria il direttore di Radio Italia. Giorgia, che ha superato le preselezioni di X Factor 2023 partecipando alle selezioni nazionali, continua a comporre i propri testi che solitamente trattano tematiche come resilienza, libertà e crescita interiore.

In passerella sfilerà la moda di 14 sartorie marchigiane e del vicino Abruzzo, di 7 giovani stilisti emergenti, ma anche le meravigliose creazioni di 4 orafi, e le calzature e gli accessori moda di dieci artigiani. La vicepresidente di Confartigianato Macerata, Ascoli e Fermo, Natascia Troli, si è detta "onorata e orgogliosa di essere riuscita anche quest’anno a organizzare con il contributo di enti pubblici e privati, imprese, sponsor e della struttura Confartigianato, l’evento che per gli artigiani rappresenta una vetrina di indiscusso livello per visibilità e prestigio".

Lorenza Cappelli