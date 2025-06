Moglie massacrata e uccisa: Malavolta aveva assunto cocaina

Ripaberarda (Ascoli Piceno), 6 giugno 2025 – Cocaina nei peli, nelle urine e nel sangue analizzato al momento del fatto. E’ stata depositata la perizia psichiatrica, svolta in sede di in incidente probatorio, su Massimo Malavolta, l’uomo che la notte del 19 dicembre scorso a Ripaberarda ha ucciso, massacrandola di botte, sua moglie Emanuela Massicci.

La perizia è volta ad accertare se al momento di compiere il delitto, ma anche nelle fasi precedenti e successive il tragico evento, Malavolta fosse capace di intendere e di volere. I periti dovevano valutare se sia persona socialmente pericolosa, precisando eventualmente la tipologia e quale misura di sicurezza vada di conseguenza applicata nei suoi confronti. L’obiettivo era anche stabilire se le condizioni psicofisiche dell’uomo consentono o meno una cosciente partecipazione al procedimento, precisando se lo stato mentale sia eventualmente reversibile o meno.

Sono state analizzate anche formazioni pilifere di Malavolta, per verificare la presenza di cocaina e/o anfetamine nei mesi precedenti l’omicidio. L’accertamento peritale, disposto dall’ex giudice delle indagini preliminari Annalisa Giusti, si è concluso con la considerazione complessiva dei periti che al momento del fatto Malavolta non soffriva di alcuna patologia mentale in grado di inibire l’autodeterminazione. In sintesi, sapeva quello che faceva mentre infieriva sulla moglie agonizzante.

Una conclusione che la difesa dell’imputato, sostenuta dall’avvocata Saveria Tarquini, in parte contesta. “Il fatto che nei peli sia stata trovata cocaina risalente a mesi precedenti, ma che la sostanza stupefacente fosse presente nelle urine e nel sangue prelevati subito dopo il fatto, ci porta a pensare che Malavolta non fosse del tutto in sé la notte dell’omicidio” sostiene la penalista ascolana. “Non è possibile non dare valenza alla presenza nel corpo di sostanze psicotiche, anche se giurisprudenza dice che si può essere comunque capaci di intendere e di volere. Nel caso specifico – spiega ancora Tarquini – le due cose non coincidono e di questo bisogna tenere conto”.

A provocare il decesso di Emanuela Massicci è stata la copiosa perdita di sangue a seguito delle ferite e dei traumi causati dai violenti colpi sferrati dal marito a mani nude, che hanno determinato fratture al naso, a diverse costole e all’ulna, oltre a tumefazioni in molte parti del corpo. In base a questo quadro, l’agonia potrebbe essere stata lunga, provocata da un’anemia, col marito presente che solo a decesso avvenuto ha dato l’allarme, molte ore dopo l’aggressione.