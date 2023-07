Molesta mamma e sorella: la polizia lo arresta tre volte in quattro giorni

Ascoli, 25 luglio 2023 – Agenti della Questura di Ascoli hanno arrestato tre volte in pochi giorni un 53enne maceratese, per reati commessi nei confronti dei familiari, resistenza alle forze dell’ordine e violazione della misura cautelare personale de "il divieto di dimora nel comune di Ascoli". I fatti si sono verificati ad Ascoli a partire dalla tarda sera dell’11 luglio scorso, quando M. R., ha messo in atto condotte vessatorie nei confronti di mamma e sorella, entrambe residenti in Ascoli, tra l’altro introducendosi arbitrariamente, più volte, all’interno dell’abitazione dell’anziana, nonostante la stessa e l’altra familiare avessero più volte cercato di allontanarlo. Chiamati ad intervenire, i poliziotti hanno trovato l’uomo dentro l’abitazione, in evidente stato di alterazione alcolica, mentre insultava e minacciava mamma e sorella a gran voce, non curandosi della presenza del personale in divisa. Le due donne erano esauste dal ripetuto comportamento vessatorio iniziato fin da inizio giugno, da quando era terminato, per raggiungimento dei limiti temporali, la misura di prevenzione de "il foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Ascoli Piceno", emesso dal questore di Ascoli a dicembre 2022. Il 54enne maceratese è stato quindi arrestato e rinchiuso in carcere. Il tribunale ha poi disposto la misura de "il divieto di dimorare nella provincia di Ascoli", con contestuale remissione in libertà. Ma la notte tra il 14 ed il 15 luglio, poche ore dopo aver lasciato il carcere, anziché allontanarsi da Ascoli si è fermato in un bar della zona, ubriacandosi e molestando gli avventori dell’esercizio, tanto che sono di nuovo dovuti intervenire gli agenti di una volante, contro i quali il soggetto ha compiuto resistenza a pubblico ufficiale mediante insulti e minacce e aggredendoli.

Arrestato, il tribunale lo ha rimesso in libertà col divieto di dimora in Ascoli. Contestualmente, però, il giudice per le indagini preliminari, valutata la richiesta di aggravamento avanzata dalla Procura nei confronti dell’indagato, a carico del quale erano stati raccolti indizi e rilievi probatori riconducibili ai reati di maltrattamenti, percosse, violenza privata e violazione di domicilio commessi nei confronti dei famigliari, ha sostituito il "divieto di dimora nel comune di Ascoli", con la custodia cautelare in carcere. Il questore di Ascoli ha inoltre emesso la misura di prevenzione del foglio di va obbligatorio, con divieto di ritorno nel comune di Ascoli per tre anni.