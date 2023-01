Molestie e minacce alla vicina: "Non mi vuoi? Allora ti ammazzo"

"Non vuoi che ti faccia la corte? Allora vi faccio ammazzare, a voi, ai vostri figli e a tutta la vostra generazione". Sono solo alcune delle frasi che un ascolano di 55 anni, già noto per numerosi precedenti penali, ha rivolto nel mese di novembre 2021 ad una sua vicina di casa della quale si era infatuato. Una donna sposata, una madre che non ne voleva assolutamente sapere di quest’uomo che in diverse occasioni si è rivolto a lei con frasi apparentemente galanti ma anche minacciose tanto che alla fine la donna lo ha denunciato. Difeso dagli avvocati Umberto Gramenzi e Sabrina Furone il 55enne a seguito delle indagini della Procura di Ascoli è finito sotto processo; deve rispondere di molestie e minacce nei confronti della donna che però non si è costituita parte civile contro di lui. Non ha alcun interesse ad essere risarcita, ma la sua denuncia è stata volta esclusivamente a far sì che il disturbo assillante del quale era stata fatta oggetto dal vicino di casa cessasse, restituendo tranquillità e serenità a lei e alla sua famiglia. E’ stato un mese complicato per la donna. L’uomo infatti l’ha fatta oggetto di attenzioni non gradite, anche pronunciando frasi ad alta voce. "Amore mio, vieni quando vuoi che ti aspetto, non posso vivere senza di te, ti lascio la porta aperta, vieni quando vuoi; entra in casa che ti faccio divertire, facciamo l’amore".

Ma in breve le parole apparentemente gentili hanno lasciato spazio a insulti e minacce. "Domani di porto un mazzo di rose e vaffa…. Se mi vai a denunciare" fino alle minacce di morte a lei e alla famiglia che hanno spinto la donna a denunciarlo.