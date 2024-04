Mollica show, dallo spettacolo alla mostra

E’ stato un omaggio e un momento di amore verso Andrea Pazienza, lo spettacolo ’DoReCiakGulp!’ di e con Vincenzo Mollica, messo in scena venerdì sera al Teatro Concordia. "Ogni giorno un battito del mio cuore è per lui", ha confidato al pubblico presente il giornalista, dopo l’introduzione della serata a cura di Vittorio Ciarrocchi, organizzatore con il comune dell’evento e della mostra ’Poldismo e...’, e dopo i saluti del sindaco Antonio Spazzafumo e dell’assessore alla cultura Lia Sebastiani. Poi ci sono stati i brani dedicati a Pazienza, con Morettini, voce e pianoforte, e Nartico, voce e chitarra, il video intervista di Mollica all’artista, con il quale aveva instaurato una bella amicizia e numerosi aneddoti del giornalista, che hanno affascinato il pubblico, tra cui i familiari di Pazienza, che gli ha tributato lunghi applausi durante e al termine dello spettacolo. Ieri mattina taglio del nastro per la mostra, alla Palazzina Azzurra, che sarà visitabile fino a domenica 5 maggio, con ingresso gratuito, dal mercoledì alla domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20: "I disegni fanno parte probabilmente dell’ultima mostra che farò nella mia vita, non lo sa nemmeno Vittorio Ciarrocchi, depositario degli stessi – ha confidato Mollica dop – I disegni hanno 40 anni, li facevo dovunque andavo, disegnando di notte. Sono stato uno scarabbocchiatore. Dal 2000 in poi mi sono inventato il Poldismo, nessuno ha mai immaginato che Poldo potesse essere il muso ispiratore di Mollica: ho creato due movimenti artistici, il poldismo e il boopismo. Quello che mi manca di più non è la scrittura, ma il disegno", ha aggiunto l’ex inviato del Tg1. Stefania Mezzina