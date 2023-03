Molo Sud, risolto il problema dell’allagamento

Finalmente risolto, almeno così si auspica, il problema dell’"allagamento" della scultura della barca a vela sul molo sud. Per anni, dopo ogni pioggia o una forte mareggiata, la struttura veniva circondata dall’acqua, unitamente alla panchina e al cestino dei rifiuti, che rimanevano inutilizzati per settimane, finché il sole non faceva evaporare tutto. Un fenomeno che accadeva perché non erano stati previsti scarichi in mare. Una svista progettuale, probabilmente, cui desso è stato posto rimedio grazie all’intervento del Comune dopo il sopralluogo del sindaco con Roberto Capocasa, uno degli Amici del Molo Sud, che dal 2020 sollecitava una soluzione. I muratori dell’Ente hanno creato uno sbocco in mare e montato una caditoia attraverso la quale l’acqua che si raccoglie alla base della scultura, adesso, dovrebbe defluire con una certa facilità. Capocasa ringrazia il primo cittadino a nome di tutti i frequentatori del Molo sud per la sensibilità e la rapidità con cui ha risolto l’annosa questione. Piccoli gesti che a volte possono fare una "rivoluzione".