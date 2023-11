"Molta richiesta per Capodanno"

Sono secoli che la stessa famiglia coltiva un podere in contrada Filette tra Offida e Castignano e che prende appunto il nome dal casato dei proprietari. Ora a condurlo sono Pompilio Francesco e la signora Carla Cocci che hanno ereditato dai genitori non soltanto la terra, ma anche la passione per le attività dei campi alle quali si dedicano a tempo pieno e un casale trasformato in agriturismo.

Signora Carla, come vanno le prenotazioni?

"Abbiamo avuto qualche settimana di pausa anche se le belle giornate di questo autunno soprattutto nei weekend hanno portato turisti e vacanzieri. Ho diverse prenotazioni per la fine dell’anno, visto che i nostri trenta posti letto ci permettono di ospitare diversi gruppi. Il Capodanno è molto attrattivo, si muovono i gruppi poi le coppie e le famiglie"

Per Natale ci sono prenotazioni?

"Più per Capodanno. Anche se qualche coppia di solito ce l’abbiamo sempre soprattutto per la ristorazione,ma non c’è molta richiesta di gruppi".

Che turismo avete?

"La maggior parte sono italiani, ma abbiamo anche diverse famiglie olandesi e anche dal Belgio. Diciamo che la clientela straniera si sta riallargando. Abbiamo aperto nel 1995 e all’inizio c’erano soprattutto i tedeschi che poi sono scomparsi. Ora ci sono tanti vacanzieri del nord Europa soprattutto dalla Norvegia e dalla Svezia e quest’anno sono tornati anche i francesi che normalmente non vengono nelle Marche".

E gli italiani?

"Veneto e Lombardia. Sicuramente poi fa tanto il passaparola. Chi viene da ‘Fiorenire’ soprattutto d’estate ha una piscina a disposizione e tanto relax, e poi lo racconta agli amici"

v. r.