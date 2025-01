Momento no: l’Atletico Ascoli non sa più vincere

È una sconfitta che fa male, inutile nascondersi. Perdere 4-0 il derby con la Samb è una ‘mazzata’ per il morale di una squadra che è giunta al terzo ko di fila dopo aver veleggiato nei quartieri alti. Due punti in cinque gare per l’Atletico Ascoli, sono un bottino davvero magro e pesano soprattutto i 23 gol subiti in queste prime 18 gare a fronte dei 22 realizzati.

Mister Simone Seccardini a fine partita si è soffermato sulla incapacità dei suoi di snaturarsi, di avere un atteggiamento più conservativo, invece che continuare a proporre il proprio gioco, la propria idea di calcio. Anzi, paradossalmente in queste ultime giornate, sono stati gli avversari a ‘snaturarsi’ giocando al ‘gatto con il topo’: lasciando all’Atletico Ascoli il possesso del pallone per poi punirlo inesorabilmente al primo errore.

La Sambenedettese ha dimostrato tutta la sua forza: quattro tiri, quattro gol. All’Atletico è rimasto il rammarico di aver sprecato alcune opportunità soprattutto ad inizio della ripresa, sotto di due gol, quando si poteva provare a riaprire il match. Ma poi ecco la terza rete a spegnere ogni velleità. Insomma, poco da dire davanti ad un avversario che è già di categoria superiore, con alcune individualità che possono risolvere il match in qualsiasi momento.

Di certo tra gli ascolani è pesata l’assenza del capitano Matteo D’Alessandro, ex del Porto d’Ascoli del presidente Massi, rimasto a casa con l’influenza. Assenti anche il portiere Pompei e il difensore Camilloni per squalifica, ma nessuno a fine gara ha voluto accampare scuse a causa delle assenze.

"Abbiamo fatto risultato anche senza giocatori importanti – ha ricordato l’allenatore Seccardini a fine gara – quindi non è stata una questione degli assenti. Noi crediamo nel collettivo, nel modo di giocare e preparare le cose, siamo questi. Il risultato è roboante, ma abbiamo fatto ciò che doveva esser fatto. Non usciamo ridimensionati o rammaricati. Faccio i complimenti alla Samb che merita i numeri che ha, messi in campo da luglio".

Valerio Rosa