Momento positivo per la Primavera. Contro il Perugia finisce in parità

PERUGIA

: Sciammarella, Caucci, Cozzoli, Barrotta, Rossi, Piermarini, Gaspari (dal 45’ s.t. Carosi), Bando (dal 16’ s.t. Carano), Tarantino (dal 36’ s.t. Colaiacomo), Loscalzo (dal 36’ s.t. Gorica), Del Moro. Panchina: Amato, Mengucci, Sottil, Gaffuri, Loretucci. Allenatore: Ledesma.

PERUGIA: Yimga, Prisco, Ebnoutalib, Ambrogi (dal 40’ s.t. Giorgetti), Rondolini, Cicioni, Falasca (dal 40’ s.t. Ciattaglia), Patrignani, Lomagnino (dal 12’ s.t. Caprari), Ronchi (dal 25’ s.t. Barberini), Lickunas. Panchina: Lavorgna, Panaro, Bussotti, Dalla Valle, Bernacci, Perugini. Allenatore: Del Bene.

Arbitro: Andreano di Prato.

Marcatori: 24’ p.t. Del Moro (A), 2’ s.t. Ronchi (P).

Note: ammoniti Patrignani, Cicioni per il Perugia.

Botta e risposta con il Perugia per i ragazzi della Primavera bianconera. I giovani guidati dal tecnico Ledesma sabato pomeriggio, nel match valevole per la prima giornata di ritorno, hanno impattato in casa 1-1 contro gli umbri allungando la scia di risultati positivi. Il match andato in scena al Picchio Village ha visto il vantaggio arrivato nel corso del primo tempo con il centro messo a segno da Del Moro.

Bravo il bianconero a portare avanti i suoi infilando di testa su corner. Al rientro in campo dopo l’intervallo però l’Ascoli si è fatto sorprendere dai biancorossi che in avvio di ripresa sono riusciti ad assestare il pari. In una classifica ad oggi ancora poco esaltante il Picchio è almeno riuscito a salire a quota 20 punti.