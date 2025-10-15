Monaco al Castelfidardo, intanto l’Atletico pensa alla Recanatese

È costata caro la sconfitta casalinga per 6-1 del Castelfidardo contro l’Atletico Ascoli. A farne le spese è stato l’allenatore biancoverde Stefano Cuccù, esonerato dopo un avvio di stagione estremamente complicato: in sette giornate, i fidardensi hanno infatti raccolto appena un punto, ritrovandosi così ultimi in classifica nel girone F di Serie D. La società ha quindi deciso di voltare pagina e ieri ha ufficializzato il nuovo tecnico. Si tratta di Francesco Monaco, ex calciatore dell’Ascoli e ormai ascolano d’adozione, che solo una settimana fa era stato accostato proprio all’Atletico dopo le tre sconfitte consecutive subite dai bianconeri. Ex allenatore della Primavera e lo scorso anno dell’Under 16 dell’Ascoli, Monaco vanta un curriculum di tutto rispetto sia nei settori giovanili che tra i professionisti.

Dall’altra parte invece l’allenatore Simone Seccardini, che a dire la verità non è mai stato messo in discussione dalla società del patron Graziano Giordani anche dopo i due punti in cinque gare, si è riscattato alla grande vincendo le successive tre gare: a San Marino, in Coppa Italia a Foligno e domenica a Castelfidardo. I sei gol realizzati hanno rimesso a posto la classifica e la differenza reti, anche se il tecnico è parso più amareggiato per l’ennesima rete subita, l’undicesima in sette giornate. Un gol preso nel finale dall’indimenticato ex Angelo Traini protagonista della storica promozione dei bianconeri dall’Eccellenza alla Serie D. In un sol colpo, con i sei gol al Castelfidardo, l’Atletico Ascoli ha pareggiato i conti delle reti realizzate dalla capolista Ostiamare (14) che però viaggia a punteggio pieno in vetta al Girone F. "È vero mi è dispiaciuto prendere gol alla fine – ha ammesso – e mi è dispiaciuto il gesto di frustrazione che è costato il giallo a Muro. Ora serve dare continuità ai risultati, ma anche evitare disattenzioni". E dopo tre trasferte, domenica si tornerà allo stadio Cino e Lillo Del Duca. L’avversario sarà la Recanatese, penultima in classifica con 4 punti.

Valerio Rosa