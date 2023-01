Mondiali di danza. festeggiano Sara e Manuel

Le scuole di ballo ed i ballerini di danza sportiva del territorio piceno e fermano, brillano a livello mondiale. Dopo il sambenedettese Manuel Guidotti, che in coppia con Silvia Mariotti, circa un mese fa ha vinto il titolo di campione del mondo di Danza Standard nella categoria Senior 1, venerdì pomeriggio, nella sede della scuola di ballo "Palma d’Oro" di Grottammare e Ripatransone, presso la Dance World Center, lungo la provinciale Valtesino di Ripatransone, è stato festeggiato il titolo mondiale conquistato da Sara Romagnoli e Manuel Marinozzi. Entrambi sono residenti in provincia di Fermo, ma iscritti alla scuola picena diretta dall’insegnante Gabriela Ricci di Cossignano. I due ballerini si sono laureati campioni del mondo nella categoria Senior 2 WDSF. Alla manifestazione hanno preso parte le massime autorità del settore, il presidente regionale della federazione Danza Sportiva, Renato Camilli e il presidente regionale del Coni, Fabio Luna. A livello di autorità politiche del territorio, erano presenti il sindaco di Ripatransone Alessandro Lucciarini, il vice sindaco di Grottammare Alessandro Rocchi con l’assessore allo sport Alessandra Biocca ed il sindaco di Cossignano Roberto Luciani. Grandi riconoscimenti per i ballerini e per la maestra.