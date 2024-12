"Mondo alberghiero sovrastimato. I dati premiano altri settori in città"

Il settore alberghiero? E’ la decima attività produttiva per numero di occupati a San Benedetto. Il dato che non ti aspetti arriva dall’Istat e lo elabora l’ex consigliere comunale Daniele Primavera che chiede proprio di studiare i numeri prima di parlare di piani urbanistici. Perché contrariamente a quello che può essere la comune sensazione, il settore alberghiero, stando agli ultimi dati disponibili, quelli relativi all’anno 2022, arriva dopo una lunga fila di altri ambiti tra cui, ad esempio, quello sanitario e quello dell’edilizia. "Questi dati – afferma Primavera – ci auguriamo che possano essere utili a un dibattito più serio di quello a cui purtroppo siamo stati abituati". I dati parlano di un primato del commercio che vede oltre 4mila persone occupate. Quindi la ristorazione, le attività manifatturiere e settori come quello della sanità e dell’edilizia. Per arrivare alla riga che contiene le strutture turistiche a San Benedetto occorre giungere alla casella dieci. Ed è per questo che Primavera, insieme a Nos, Articolo Uno e alla consigliera Aurora Bottiglieri, si domanda come mai i settori che precedono quello alberghiero nella classifica, e dunque più importanti, siano stati ignorati in fase di pianificazione urbanistica. "Si continua a ripetere – affermano – senza che vi sia alcun supporto dei dati, che invece contraddicono questo assunto, che San Benedetto sia una città ’turistica’, quando il ruolo del turismo strettamente inteso è quasi marginale nell’economia cittadina. San Benedetto infatti è una città prevalentemente commerciale e dedicata ai servizI". Da qui l’analisi Istat: "Dalle nostre ricerche il turismo non rientra nemmeno tra le prime dieci economie cittadine, essendo superato da commercio, ristorazione, attività professionali, manifattura, sanità, costruzioni, servizi per le imprese, logistica, pubblica amministrazione, pesca e trasformazione. Tutti settori le cui dimensioni sono state ignorate in fase di relazione. Indicatori di grande interesse per i pochi operatori ma rispetto alle problematiche urbanistiche hanno un’importanza decisamente secondaria".

Emidio Lattanzi