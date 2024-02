Mondo del calcio in lutto. E’ morto Enzo Nucifora

Lutto nel mondo del calcio. Se ne è andato, a 78 anni, dopo aver lottato contro un brutto male, il direttore sportivo Enzo Nucifora. L’avvocato, messinese di nascita, si è spento all’Hospice di San Benedetto, città in cui viveva da tempo. Tra le sue operazioni di mercato più importanti il passaggio di Totò Schillaci dal Messina alla Juventus. Nel 1981 con la Samb di Nedo Sonetti e Ferruccio Zoboletti ottenne la promozione in serie B, fu la prima delle otto promozioni centrate in carriera. Fu proprio lui a puntare su un giovane Walter Zenga come portiere e a lanciarlo nel calcio che conta. Nel ‘98-‘99 fu direttore sportivo, seppur per pochi mesi, nell’Ancona di mister Claguna (poi esonerato a beneficio di Bruno Giordano). Ha militato in tantissimi club quali Chieti, dove fece esordire in C un giovanissimo Fabio Quagliarella, Messina, Avellino, Atletico Catania, Barletta, Gualdo e Martina. Messaggi di cordoglio sono arrivati dall’Acr Messina. "È stato mio direttore a Messina a cavallo fra gli 80 e 90, gli anni di Zeman - ha detto l’attuale tecnico del Messina Giacomo Modica, che con Nucifora aveva lavorato nella società siciliana ed in altre piazze -. Grande perdita umanamente e professionalmente. Mancherà una bellissima persona, che stimavo molto. Un abbraccio a Patrizia, la compagna, e a tutti i suoi cari". Con L’Avellino vinse i playoff promozione per la Serie B nel 1995. Nucifora allestì con Antonio Sibilia una squadra che appariva destinata a vincere il girone B con Giuseppe Papadopulo, ma che poi fu costretta agli spareggi dalla Reggina. Nei playoff l’Avellino, guidata da Zbigniew Boniek, conquistò la promozione in cadetteria battendo il Siracusa nella doppia semifinale e il Gualdo nella finalissima giocata sul campo neutro dell’Adriatico di Pescara. Quanto all’esperienza al Pescara, nell’estate 2007 portò in biancazzurro Marco Sansovini, diventato negli anni il terzo marcatore più prolifico nella storia del club. "La Delfino Pescara 1936 si unisce al cordoglio del mondo sportivo per la scomparsa dell’avvocato ed ex direttore sportivo biancazzurro Enzo Nucifora. Alla famiglia giungano le nostre più sentite condoglianze", recita la nota del club. Alla Samb, tornò nella stagione 2007-2008, la seconda della gestione dei fratelli Tormenti, con i rossoblù che conquistarono una incredibile salvezza in Lega Pro. "Buon viaggio avvocato", ha scritto la Samb sui social per salutare il suo ex dirigente. Nucifora, nel 2015, fu assolto con formula piena dalle accuse di calcioscommesse. I funerali si terranno oggi, alle 15:30, nella Chiesa della Madonna della Marina. La camera ardente è stata allestita dalle onoranze funebri Garofano nella sala di fronte al Bowling di Grottammare.

Sabrina Vinciguerra