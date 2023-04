Monica Acciarri assicura: "I tempi di vestizione saranno pagati"

"I tempi di vestizione saranno pagati. Il gruppo della Lega, in coerenza e a supporto di quanto assicurato dall’assessore alla sanità, Filippo Saltamartini, ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil durante la presentazione della bozza del nuovo Piano sanitario regionale ad Ascoli e a San Benedetto, ha intrapreso ogni utile iniziativa finalizzata alla tempestiva liquidazione dei tempi di vestizione maturati per tutti gli operatori sanitari dal 21 maggio 2018 alla data odierna". Sottolinea il rispetto degli impegni presi dalla Regione e l’interessamento della Lega, la consigliera Monica Acciarri, che continua dicendo: "Un punto nevralgico sul quale Massimo Esposito, già direttore dell’Area vasta 5, nell’esclusivo interesse dell’azienda sanitaria, in data 14 dicembre 2022 sottoscrisse con le rappresentanze sindacali un accordo grazie al quale, a fronte del tempestivo pagamento, esonerando i dipendenti dall’onere di produrre la certificazione attestante la determinazione del credito di ciascun beneficiario, l’azienda avrebbe erogato l’80% del compenso spettante a ciascun operatore, ammontante a circa 5.000 mila euro. E’ indubbio che tale accordo debba essere immediatamente onorato, perfezionandolo nella procedura". "E’ giunto il momento – dichiara ancora la Acciarri – che negli ospedali di Ascoli e San Benedetto si ripristini una condizione ambientale adeguata grazie al riconoscimento di tutti i diritti dei lavoratori, e si mantenga fede agli impegni assunti riallineando il salario accessorio dei dipendenti dell’Ast di Ascoli a quello attribuito ai dipendenti delle altre province marchigiane affinché, anche con tale iniziativa, si possa garantire l’erogazione di servizi più qualificati a tutti gli abitanti del Piceno che in questo modo troveranno risposte più adeguate alle proprie esigenze nel momento in cui sarà data attuazione al nuovo Piano sanitario regionale, attualmente oggetto di confronto con i rappresentanti politici, sindacali e associazioni dei vari territori della regione Marche".