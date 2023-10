"Monitoriamo quell’antenna"

La nuova torre dei ripetitori costruita a Montesecco di Grottammare e che sta destando preoccupazione fra i residenti, è stata oggetto di approfondimento del consigliere comunale Lorenzo Vesperini, che propone l’installazione di una centralina per il monitoraggio costante delle radiazioni. "Abbiamo verificato che il procedimento amministrativo risponde ai dettami di legge – scrive l’esponente politico - In particolare abbiamo verificato che i parametri dei campi elettromagnetici rilevati dall’Arpam rispettano la soglia di sicurezza per le aree adiacenti alle civili abitazioni. Ricordiamo che già nel 2004 e nel 2008 il popolamento di parabole e antenne nella zona aveva creato preoccupazioni. Per questo motivo avanzeremo al prossimo consiglio una mozione che preveda la collocazione, attraverso l’Arpam, di una centralina per monitorare tutte le variazioni da campi elettromagnetici.