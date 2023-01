Monologo di un vecchio dj Schiuma chiude la tournee

Quarant’anni di musica scorreranno giovedì, al Teatro delle Energie, alle 21.30, nello show che Gianni Schiuma proporrà a chi vorrà vivere un revival emozionante. Sessanta immagini, 47 canzoni. Si tratta dell’ultima data della tournée che ha visto Gianni Schiuma protagonista tra Marche e Abruzzo in 6 serate evento. Dj, performer, uomo simbolo della movida degli anni d’oro della dance. Lo spettacolo ’Io, Gianni Schiuma: monologo di un vecchio dj’ narra una formidabile carriera. A fare da tramite il filo della discomusic, del vinile e della vita notturna, vissuti in prima linea, senza eccessi e devianze. Biglietto 11 euro. Prevendita nel circuito Ciaotickets. A Grottammare i biglietti si possono acquistatare al Bar Tabacchi Angel, Tabaccheria Marchionni, Tabaccheria Nonno Lele. "Molti ricordi mi legano a Grottammare – racconta Gianni Schiuma –. Penso a Radio Creativa nata nel 1977 dopo aver mosso i primi passi a Radio 102. E poi il Go Fish (ex Tiffany), il Sugo (ex Ghibli). Stagioni uniche, indimenticabili e non a caso ho deciso di chiudere proprio qui la tournée"