Monopattini, per Rossi sono 50 sono pochi: "Una miseria"

Sulla questione dei monopattini arrivati ieri nella citta di Grottammare, interviene Raffaele Rossi, candidato a sostegno del candidato sindaco Marco Sprecacè. "50 monopattini, per Grottammare, cioè 1 ogni 300 abitanti circa (non contando l’afflusso turistico estivo): praticamente una miseria. Roma ne ha 1 ogni 100 abitanti, tre volte tanto. Vada per i cinquanta mezzi, ma c’è da chiedersi, però, dove saranno dislocati. L’Amministrazione avrebbe previsto stazioni in viale Colombo, in piazza Kursaal, in viale Sisto V e sul lungomare De Gasperi, cioè sei luoghi di prelievo per i circa 17 chilometri quadrati di estensione della città. Anche questo aspetto è del tutto insufficiente. Le cose vanno pensate meglio. Sarebbero necessari almeno 150 mezzi distribuiti su almeno 10 stazioni per evitare il più possibile il parcheggio selvaggio: una ogni chilometro di lungomare dal confine con San Benedetto a quello con Cupra; una alla fermata dei bus su via Matteotti, una sulla val Tesino, una dietro l’Orologio, una in piazza Carducci, una al parcheggio del Paese Alto e una presso il parcheggio della stazione ferroviaria che potrebbe assomigliare di più a un vero parcheggio scambiatore. Allora sì che si potrebbe sbandierare di aver dotato la città di un vero e proprio servizio utile a turisti e residenti la conclusione di Raffaele Rossi - Insomma, l’ennesimo progetto tirato fuori dal cilindro come spot elettorale e non per tentare di risolvere seriamente i problemi della città. Auspico che questo andazzo finisca presto".