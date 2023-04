Monsampolo diventa più green

Un altro risultato importante, per il Comune di Monsampolo, dal fronte dell’efficientamento energetico dei propri edifici, grazie ai 729.696,20 euro ottenuti dai cinque progetti finanziati che dovranno essere completati entro il prossimo mese di agosto e che riguardano altrettanti edifici comunali: la delegazione comunale di piazza Binni, con 146.212,00 euro, il piano primo dell’edificio di piazza Bachelet, con 126.852,00 euro, il Teatro Comunale di via Cavour, con 164.778,00 euro; la scuola secondaria di primo grado Don Pacifico Mignini di piazza Marconi, con 140.614,00 euro, la scuola primaria di via Pascoli, con 151.240,20 euro. Diversi gli interventi previsti dalle singole progettazioni ma tutti volti all’efficientamento energetico ed al contenimento dei costi di gestione: dall’installazione di impianti fotovoltaici e di impianti a pompa di calore per la climatizzazione, alla sostituzione degli infissi e delle caldaie; dal relamping dei punti luce a led alle schermature solari.