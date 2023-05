Monsampolo, due bandi a fondo perduto

Il Comune di Monsampolo ha pubblicato due bandi per l’assegnazione dei contributi a fondo perduto, destinati alle imprese aderenti al Centro Commerciale Naturale "Monsampolo guarda al futuro", che nasce con l’obiettivo di sostenere le attività commerciali del centro storico e delle frazioni. Avviato nel 2020 grazie al finanziamento a fondo perduto di 70.000 euro dalla Regione Marche, al progetto hanno aderito 17 attività commerciali del territorio comunale e ha visto la realizzazione di numerosi e importanti interventi di riqualificazione dell’arredo urbano e dell’illuminazione pubblica del centro storico e della frazione di Stella. Nel 2022 il Comune di Monsampolo ha partecipato ad un ulteriore bando della Regione Marche per l’implementazione del Centro Commerciale Naturale e ha ricevuto un ulteriore finanziamento a fondo perduto di 70mila euro, di cui 15mila per investimenti del Comune e 55mila destinati al supporto degli investimenti delle sette attività commerciali che hanno aderito. "Monsampolo guarda al futuro… il centro commerciale naturale cresce" è il titolo della seconda fase del progetto, che nasce come sviluppo della prima progettualità e ha l’obiettivo di far partecipare il maggior numero di attività presenti sul territorio. I due bandi, quindi, sono rivolti alle sole attività commerciali del territorio comunale che hanno partecipato alla prima fase del progetto "Monsampolo guarda al futuro" e alla seconda fase del progetto "Monsampolo guarda al futuro… il centro commerciale naturale cresce". L’amministrazione Comunale ha messo a disposizione per le due misure 15mila euro di fondi dal bilancio comunale così suddivisi: 10mila euro per il primo bando e 5mila euro per il secondo. La scadenza per la presentazione è entro e non oltre le ore 14 del 30 giugno 2023.

Stefania Mezzina