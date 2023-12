Monsampolo pronta per le feste: il cartellone

Un cartellone per animare tutto il territorio di Monsampolo nel periodo natalizio. Si chiama ’Natale con i fiocchi’ e conta numerosi eventi, dedicati agli adulti e ai bambini, quello organizzato dal Comune in collaborazione con le associazioni cittadine. A presentarlo è il sindaco di Monsampolo, Massimo Narcisi: "È un calendario ricco di eventi con concerti, spettacoli, laboratori, che ci accompagnerà durante tutto il periodo natalizio". Si parte l’8, con Accendiamo il Natale, in piazza Falcone e Borsellino dalle 15; sabato 9 e domenica 10 Raccolta fondi Telethon (Piazza Marconi dalle 15), il 13 dicembre Bocciando si impara (Bocciodromo dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 14 alle 16) Laboratori di lettura (CartolibrElia dalle ore 17). Il 16 e il 17 ancora la Raccolta fondi Telethon (Piazza Marconi dalle ore 15) domenica 17 sarà la volta del Saggio Natale di Stelle (Palazzetto dello Sport dalle 20:30 alle 23:30). Il 21 e il 22 dicembre La casa di Babbo Natale (Ex Stazione dalle 10 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 19) e il 22 Concerto di Natale (Chiesa Maria SS. Assunta dalle ore 21). Il 23 dicembre spazio ad Un Tappeto di storie (Nati per leggere) presso la Scuola dell’Infanzia dalle 17 alle 18:30) e Campari Christmas (Palazzetto dello Sport ore 21), il 27 dicembre Futsal Christmas Friends (Palazzetto dello Sport dalle 8:30 alle 18) e Laboratorio di lettura (CartolibrElia dalle ore 17) 29 dicembre Passeggiando sotto le Stelle (Ritrovoin Piazza Marconi alle 21). A gennaio Cena con delitto (5 gennaio Salone Parrocchiale dalle 20 alle 24) mentre il 6 gennaio sarà la volta de La Befana scende dal campanile (Piazza Roma dalle 15 alle 19) e La festa non finisce (Piazza Marconi dalle 19 alle 23). Il 7 gennaio il Concerto ’Note di Allegrezza’ con il Coro Filarmonico Piceno (Chiesa Maria SS. Assunta dalle 18) e il 12 gara di bocce Dir, gara riservata ad atleti paralimpici (Bocciodromo dalle 10). Il 14 gennaio il Pranzo solidale ’Da Maria’ e il 15 gennaio i festeggiamenti per San Mauro Abate.

