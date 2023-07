Monsart torna il 14 e 15 luglio

Anche quest’anno il 14 e il 15 luglio Monsart torna ad animare il borgo di Monsampolo del Tronto: il festival del circo contemporaneo e di arte di strada è giunto alla quarta edizione. Durante le due serate, a partire dalle 18.30, si esibiranno nel centro storico diversi artisti, in performance originali e divertenti, che spaziano dalla giocoleria, al circo, agli spettacoli di teatro di strada e alla danza acrobatica, per un evento per grandi e bambini ricco di emozioni, accompagnato da un mercatino e dagli stand di street food curati da Fritto Misto, dove si potranno gustare numerose prelibatezze, tra le quali i fritti e i prelibati gnocchi di patate fatti a mano, tradizionali del territorio. Il festival è organizzato dall’Amministrazione Comunale di Monsampolo, in collaborazione con Whats Art, Associazione di Promozione Sociale, il Circolo Culturale Ricreativo Monsampolese, Acams (Associazione Commercianti e Artigiani di Monsampolo e Stella) e con il contributo del Bim Tronto.