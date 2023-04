Montaggio delle calzature Norma Group assume

Il distretto fermano-maceratese della calzatura è un fiore all’occhiello della nostra Regione. Ma oggi questo settore si trova a dover affrontare un problema importante, la mancanza di personale. C’è il ricambio generazionale da gestire, ci sono i piani di sviluppo, ma non c’è la manodopera qualificata, non si trova più e le aziende si contendono i dipendenti. I posti di lavoro nel settore sono davvero tanti, diverse le qualifiche richieste. Fra queste quella del calzaturificio Norma Group srl di Porto Sant’Elpidio che ricerca un operaio addetto al montaggio delle calzature. La proposta di contratto è a tempo determinato e pieno. I contatti per presentare la propria candidatura per questo impiego sono: telefono 0734992015; email [email protected] Il centro per l’impiego di riferimento è quello di Fermo. E’ possibile inviare una email a [email protected], una Pec a [email protected] o contattare i numeri telefonici 0734254756 - 0734254770.