"Montagna? Bisogna avvicinarsi con rispetto"

Mare o montagna? La risposta al grande dilemma estivo, almeno nella provincia ascolana, sembra semplice da trovare: mare. "Il turismo in montagna c’è, ma non è overturism. Possiamo piuttosto parlare di picchi in alcuni periodi dell’anno, di aumento di flussi in alcuni giorni e in poche aree" commenta infatti Marco Bussone, Presidente dell’Uncem. Il turismo montano marchigiano si conferma ancora una volta un comparto dalle grandi potenzialità, ma con profonde difficoltà. I dati del Rapporto Montagne Italia 2025 Uncem, offrono per questo una fotografia dettagliata delle comunità territoriali delle Marche utile per un confronto tra le aree montane della provincia di Ascoli, e quindi Sibillini e Tronto e Valfluvione, e quelle delle altre province. Oltre ad essere tra quelle meno popolose, le due comunità picene registrano i valori tra i più bassi in regione quando si parla di occupazione turistica: 298 nei Sibillini e 217 in Tronto e Valfluvione, contro punte di 793 in Esino-Frasassi(Ancona) e 733 nel Metauro 1 (Pesaro Urbino). Anche realtà di dimensioni simili, come Alto Maceratese (398) o Monti Azzurri (472), superano ampiamente i valori ascolani. E infatti, a confermare la bassa incidenza, c’è la quota di economia legata alla filiera turistica, che nell’ascolano si attesta al 2,1% per i Sibillini e al 2,0% per Tronto e Valfluvione, nuovamente tra i valori più bassi dell’intera regione. Solo Montefeltro (2,3%) e Monti Azzurri (2,7%) si avvicinano. In cima alla classifica regionale, invece, si collocano Esino-Frasassi (12,3%), Metauro 2 (8,8%) e Alte Marche (6,7%). Sul fronte della ricettività, le comunità nostrane offrono 19,3 posti letto ogni 100 abitanti nei Sibillini e appena 10,9 in Tronto e Valfluvione. E se il primo valore è superiore alla media di molte aree interne, come Monti Azzurri (15,6) o Montefeltro (11,8), resta comunque lontano dal record regionale dell’Alto Maceratese (27,9). Le presenze annuali negli esercizi alberghieri ed extralberghieri, stando ai dati, si fermano a 291,6 nei Sibillini e 205,7 in Tronto e Valfluvione, ovvero cifre di gran lunga contenute rispetto ai 1.936,1 dell’Alto Maceratese o ai 1.544,3 di Metauro 1. Pochi turisti e pochi giorni di permanenza: 3,2 giorni nei Sibillini e 3,5 in Tronto e Valfluvione.

"Necessario – conclude Bussone – parlare di limiti, prima di tutto di chi affronta i territori per motivi ludico-sportivi. Uno dei limiti è non capire che nelle aree montane, più che nelle città e nelle coste, si va in sistemi complessi, ecologici e antropici. E che le comunità dei paesi, che non sono borghi turistici, sono fondamentali. Accolgono e sono decisivi per il turismo stesso. Evitarli, pensare non ci siano, è assurdo e inopportuno".

Ottavia Firmani