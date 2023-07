Montagna e parole "Quest’anno il festival è dedicato all’incontro"

È tutto pronto per la 14esima edizione del festival ‘Le Parole della Montagna’ che si terrà dal 13 al 21 luglio. Ancora una volta sarà una ‘parola chiave’ quella che caratterizzerà l’edizione di quest’anno del piccolo borgo di Smerillo e che coinvolgerà anche i comuni di Monteleone di Fermo e Monte San Martino. È la montagna, ancora una volta, ad offrire un nuovo spunto di riflessione, attraverso la parola ‘cordata’. Una parola mutuata dalla pratica alpinistica, che ha il sapore della fatica, della scalata e rappresenta quel gruppo di individui che scalano la montagna, il primo dei quali avanza fino ad assicurare la corda al gancio di protezione che trova in parete, mentre il secondo gli garantisce sicurezza in caso di caduta. Perché funzioni il sistema di sicurezza, la corda deve essere tesa e gli alpinisti devono procedere ad una giusta distanza, coordinando i loro movimenti, rispettando l’uno il ritmo dell’altro ed attivando una comunicazione efficace fra loro, a discapito della velocità. Partecipare ad una cordata richiede fiducia nell’altro, cui affidiamo la nostra sicurezza, responsabilità verso l’altro legato a te, rispetto dei tempi e dei limiti altrui, cura e attenzione reciproche, un legame solido, giusta distanza e armonia. La montagna ci suggerisce che il cammino da percorrere non è del singolo, ma del gruppo unito da una forza comune. Ad aprire la manifestazione, il 13 luglio, sarà come sempre l’arte, con una performance dell’artista Giuliano Del Sorbo, l’opera d’arte diventerà momento unico e irripetibile, vissuto sul momento, per trasformare la figura umana in una metafora dell’incontro fra i popoli.

Si prosegue con Stefano Bartezzaghi (nella foto), esperto di semiotica, nonché enigmista, che spiegherà come le parole si incrociano fra loro. Per l’appuntamento alpinistico, torna Alex Txikonreduce dalla grande impresa invernale sul Manaslu, insieme a Tamara Lunger, sua compagna di cordata nella storia salita invernale sul Nanga Parbat, per raccontare la loro impresa sui tetti del mondo, legati uno all’altro. "Siamo molto contenti del programma di questa edizione – commenta entusiastica Simonetta Paradisi, direttrice artistica del festival – ricco di grandi eventi ed illustri relatori. Il valore aggiunto è il grande legame con gli amici storici del comitato scientifico del festival e con i nuovi arrivati; abbiamo fatto una vera cordata".

Il programma completo è consultabile su www.leparoledellamontagna.it.

Alessio Carassai