La montagna cresce: "Aspettiamo la neve ma senza più ansia, abbiamo diversificato"

Ascoli, 9 gennaio 2024 - Il maltempo di questi giorni ha permesso alle montagne del comprensorio ascolano di imbiancarsi nuovamente e la speranza degli sciatori è che sia il primo vero segnale che l’inverno è davvero arrivato. Finora, infatti, le temperature, a volte quasi primaverili, hanno sciolto anche quel poco di coltre bianca che si era creata in vetta al di sopra dei 1.400 metri.

La stazione di Monte Piselli; nel riquadro, Dario D’Agostino

Alla stazione di Monte Piselli, però è tutto pronto già da tempo con i collaudi degli impianti fatti subito dopo l’estate e il nuovo battipista pronto per mettere a disposizione degli appassionati i percorsi dei Monti Gemelli. In attesa della copiosa coltre bianca la stazione sciistica è però stata operativa anche in questi giorni di vacanze natalizie, unica in tutto il Centro Italia. Come anticipato al Carlino dal Presidente del Consorzio Turistico Monti Gemelli, Enzo Lori, gli impianti sono stati aperti per permettere agli amanti della montagna di usufruire delle vette del comprensorio anche senza la neve.

Una iniziativa che già questa estate aveva dato grandi risultati e che anche in queste settimane di vacanza è stata molto apprezzata. "Credo che si andrà sempre di più verso questa direzione di vivere la montagna tutto l’anno anche qui nell’Appennino – ha dichiarato Dario D’Agostino titolare della ‘Remigio Group’ che gestisce gli impianti di risalita a Monte Piselli –. Alla luce anche dei cambiamenti climatici, è inevitabile cercare di trovare alternative al turismo strettamente sciistico. La neve muove ancora un turismo importante, ma soprattutto qui nel Centro Italia dove le precipitazioni nevose sono sempre più ridotte è necessario pensare ad un’offerta diversa per tutto l’anno dedicata agli escursionisti, agli amanti delle passeggiate in montagna e anche solo a chi vuol venire a respirare un po’ di aria buona. Nelle stazioni sciistiche delle Alpi si sono organizzati già da anni in particolare in Trentino e, anche in virtù della realizzazione della nuova seggiovia, dobbiamo anche noi cominciare a studiare un modo nuovo di vivere la montagna con mountain bike, cavalli e appunto percorsi naturalistici. Il Cai in questo ci ha dato una grande mano ripulendo e segnalando con appositi cartelli i tanti sentieri, ma certo a gennaio adesso aspettiamo la neve. Abbiamo acquistato un nuovo battipista che consentirà di costipare il terreno in modo migliore rispetto al passato, le reti di protezione per la sicurezza, adeguate le strutture ricettive con piano antincendio, riscaldamento, stazione meteo, webcam, cisterne e serbatoi a norma. E in ogni caso – conclude –, ogni giorno, a partire dalle ore 9, i cancelli degli impianti saranno aperti così come sarà aperto il Rifugio ‘Tre Caciare’ e non solo per gli sciatori".