Montalto, borgo in trasformazione Un concorso di idee per il Pnrr

Circa un anno fa il comune di Montalto è stato selezionato come borgo pilota della Regione Marche, nell’ambito dell’investimento "Attrattività dei Borghi linea di azione A del Pnrr, con il progetto "metroborgo MontaltoLab. Presidato di civiltà future". Si tratta di un piano di rigenerazione che porterà nell’area una trasformazione urbana, sociale, culturale ed economica, da attuarsi entro il 2026.

Ora il Comune di Montalto vuole dare un "volto" a questo progetto attraverso un concorso di idee per individuare uno studio di identità visiva che comunichi un nuovo immaginario di Montalto come borgo in trasformazione, capace di coniugare i vantaggi degli ecosistemi metropolitani con la qualità di vita di un borgo.

L’idea è quella di coinvolgere creativi, agenzie o operatori del settore visivo che vogliano presentare la propria proposta di brand. I partecipanti hanno tempo fino al 10 aprile per trasmettere i propri elaborati. Una Commissione tecnica di valutazione sceglierà poi le proposte progettuali ritenute più meritevoli.

Dopo aver accolto anche il punto di vista della comunità montaltese, verrà decretato il progetto vincitore per il logo ufficiale di "metroborgo" e per lo sviluppo del progetto di identità visiva e la realizzazione dei materiali di comunicazione che accompagneranno l’evolversi del progetto. I dettagli, le tempistiche e il bando di concorso sono sul sito del Comune di Montalto delle Marche. "Confidiamo in un’ampia partecipazione di creativi da tutta Italia, con la speranza di poter scegliere tra numerose proposte appassionate e visionarie – afferma il sindaco Daniel Matricardi, nella foto –. Il coinvolgimento della popolazione montaltese aggiungerà al concorso un’umanità e un punto di vista irrinunciabile per un progetto di comunità come il nostro".

Ma. Ie.