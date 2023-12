Montalto celebra papa Sisto V. Da oggi mostra a palazzo Paradisi

‘La nascita di una metropoli: Roma al tempo di Sisto V’ è il titolo della mostra che, da oggi (alle 17 l’inaugurazione) al 31 marzo, nella splendida cornice di palazzo Paradisi a Montalto, celebra il Papa che il direttore della rete museale dei comuni di Montalto, Monte Rinaldo e Monte San Martino, Tommaso Strinati, ricorda essere stato un innovatore. "Ha dato il via – dice lo storico dell’arte – all’urbanistica in una città, come Roma, dove però, per fare questo, ha dovuto distruggere la parte medievale. Il tutto in nome della modernità. E’ quello che bisognerebbe fare anche oggi: per innovare bisogna distruggere qualcosa. Sisto V ha creato una città moderna e la mostra è l’occasione per fare il punto". Il progetto, nato da un’idea del direttore dei musei ascolani, Stefano Papetti, con Strinati, vuole ripercorrere, appunto, la complessa operazione di renovatio urbis sviluppata dal Papa marchigiano in soli cinque anni di pontificato: operazione che elesse la città eterna a modello di riferimento per il rinnovamento urbanistico attuato nei secoli successivi in varie capitali europee. L’esposizione sarà visitabile gratuitamente fino al 31 marzo e sarà fruibile: il venerdì dalle 19 alle 22, il sabato e la domenica dalle 15 alle 19, mentre nel periodo delle festività natalizie sarà aperta anche durante la settimana (dalle 15 alle 19) e chiusa solo il 25 dicembre e il primo gennaio.

Nel corso dei mesi di allestimento della mostra saranno in programma una lectio magistralis di Vittorio Sgarbi e incontri di approfondimento sull’età sistina curati da Tommaso Strinati. "Si tratta – dice la presidente del circolo ‘Cultral-mente insieme’, Francesca Filauri – dell’ultimo appuntamento di quest’anno della rassegna ‘Il borgo felice’ che nasce da una collaborazione proficua con il Comune di Montalto, nell’ambito del progetto più ampio del Metroborgo. Questa mostra già dal titolo si preannuncia essere importante, con due curatori d’eccezione come Papetti e Strinati". "Guardiamo a questo evento e a quelli fatti – continua il sindaco di Montalto, Daniel Matricardi – con grande soddisfazione. La mostra nasce su idea di Papetti. Con un bando, Montalto si è potuto dotare di un direttore della rete museale che ha reso più importante e vivo il progetto". La mostra – così come sottolinea Papetti – sarà anche un’ottima occasione per vedere cosa è esposto permanentemente a palazzo Paradisi.

Lorenza Cappelli