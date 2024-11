Montalto e General Lagos insieme: l’accordo che avvicina l’Argentina

Montalto delle Marche e General Lagos (in Argentina) hanno siglato un gemellaggio nell’anno del Turismo delle Radici. Un accordo all’insegna di storia e tradizione per uno sviluppo reciproco tra le due comunità. Dal 4 al 7 novembre la Comunità argentina di General Lagos è stata ospite a Montalto delle Marche per condividere i propri legami e tradizioni attraverso il progetto ’Turismo delle radici’ del Ministero degli Esteri, nell’ambito nella rassegna culturale ’Cento Lire Festival’, curata dai Comuni di Montalto delle Marche e Monterinaldo, in collaborazione con Associazione Italea Marche. Numerosa e calorosa la partecipazione della comunità locale del territorio montaltese. Nella mattina di mercoledì scorso i comuni di Montalto delle Marche e General Lagos hanno siglato un gemellaggio nel corso di una cerimonia emozionante, mirata a rafforzare le radici condivise e a progettare uno sviluppo sinergico tra le due comunità, consolidando un legame fondato sui profondi legami storici e culturali che uniscono i loro abitanti e che riflette l’impegno di entrambi per onorare la memoria degli antenati e creare nuove opportunità di crescita e collaborazione.

L’accordo firmato mira a sensibilizzare sulla storia dell’emigrazione italiana e a consolidare un’offerta turistica che celebri questi legami, grazie a iniziative di scambio culturale e produttivo, con un focus sul recupero e la promozione delle tradizioni e dei valori condivisi tra General Lagos e Montalto delle Marche. Presenti alla cerimonia di gemellaggio i sindaci di Montalto delle Marche Daniel Matricardi e di General Lagos Esteban Ferri, Andrea Maria Antonini, assessore Regione Marche con delega ai marchigiani all’estero, Francesca Giglio, presidente di Italea Marche, Luigi Contisciani, presidente Bim Tronto e Lucas Paviolo, segretario Ambasciata della Repubblica Argentina presso la Repubblica Italiana.

Marcello Iezzi