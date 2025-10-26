Montalto e le eccellenze della Valdaso

A Firenze, presso la sede dell’Accademia dei Georgofili, è stato siglato l’accordo di collaborazione, finalizzato a supportare lo sviluppo del progetto ‘Eva- eccellenze della Valle dell’Aso’, tra il Comune di Montalto delle Marche e la storica Accademia che da oltre 250 anni, promuove gli studi del Settore Primario, in particolare di Agronomia. Per la firma dell’accordo con il presidente Massimo Vincenzini, si sono recati a Firenze il sindaco di Montalto delle Marche, Daniel Matricardi, e il presidente della Sezione Centro-Est dell’Accademia (che comprende Emilia-Romagna, Abruzzo, Umbria e Marche), Natale Giuseppe Frega, accompagnati da una delegazione di Accademici della Sezione della zona del Piceno. Si tratta di un protocollo strategico che sancisce l’avvio di una stretta collaborazione di Montalto delle Marche con l’Accademia dei Georgofili, organismo scientifico indiscusso del Settore primario nel campo dell’Agricoltura, che ora sarà pienamente coinvolta nel progetto Eva-Eccellenze Valle dell’Aso. Si tratta del polo in fase di realizzazione che metterà a disposizione del territorio servizi innovativi per favorire la produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agroalimentari del territorio stesso. Un progetto su cui il Comune di Montalto delle Marche si sta impegnando con convinzione e che porterà valore in tutto il territorio circostante. Va ricordato che si tratta di un progetto che ha un valore iniziale di 11 milioni di euro.