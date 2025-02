"Montalto giovani e liceo di 4 anni. Così pensiamo ai nostri ragazzi"

Entra nel vivo il processo di rigenerazione e valorizzazione del territorio montaltese con un impegno concreto per i cittadini, così come per investitori, imprenditori, visitatori e turisti. Un Comune impegnato da anni su varie progettualità per il recupero architettonico del paese e per la sua riattivazione sociale ed economica, che vede come centrale il piano legato al Pnrr ‘Metroborgo MontaltoLab’. A esso si affianca il bando della Regione Marche ‘Borgo Accogliente, insieme con Montedinove e Carassai. Finalizzato alla riqualificazione del territorio tramite il rilancio di attività economiche e turistiche per incentivare dinamiche di sviluppo e ricadute occupazionali, il progetto vede tra gli investimenti pubblici un piano del verde all’interno del borgo con la riqualificazione dei giardini di Palazzo Paradisi. In totale sono 8 interventi privati coinvolti tra attività ricettive e turistiche.

A Montalto si lavora anche per mettere a disposizione della cittadinanza i luoghi che, grazie a ‘Metroborgo MontaltoLab’, stanno tornando alla luce all’interno del borgo, come la Torre Civica dove ieri è stata inaugurata una sala studio e lettura pensata per i ragazzi. "A dicembre 2024 siamo anche partiti con ‘Montalto Giovani’, un programma di politiche giovanili rivolto agli under 28, e siamo inoltre molto fieri del nostro liceo classico quadriennale, già punto di riferimento per il territorio – afferma il sindaco Daniel Matricardi – Opportunità e attività per i cittadini e per chi rappresenta il futuro di questi luoghi, quindi, ma anche una strategia in fase di realizzazione sul turismo, che vede la partecipazione delle strutture ricettive e dei cittadini, primi protagonisti di un processo che sta partendo dal basso. Se ne parlerà alla Bit di Milano, cui parteciperemo dal 9 all’11 febbraio all’interno dello stand della Regione Marche". Marcello Iezzi