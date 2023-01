Montalto omaggia Sisto V I cantori di Sant’Antonio fanno tappa ad Acquaviva

Importante evento, sabato pomeriggio con inizio alle ore 16,30, nel Teatro comunale di Montalto, promosso dai Musei Sistini del Piceno in onore di Papa Sisto V. I lavori saranno coordinati da Paola Di Girolami, direttore dei Musei Sistini. Dopo il saluto del sindaco Daniel Matricardi, dell’assessore alla cultura della Regione Marche, Chiara Biondi e di monsignor Carlo Bresciani, vescovo diocesano, avranno inizio gli interventi dei relatori. Anna Rosa Calderoni Masetti, storica dell’arte, relazionerà su "Un capolavoro parigino del Trecento a Montalto: un dono prezioso di Sisto V". A seguire Barbara Jatta, direttrice dei Musei Vaticani, parlerà di "Papa Sisto V nei Palazzi Vaticani", poi sarà la volta di don Vincenzo Catani, archivista della Diocesi di San Benedetto Ripatransone e Montalto, che relazionerà su: "Roma, l’Italia e l’Europa durante il pontificato di Sisto V: gli ‘Avvisi’ dal 1585 al 1590". Le conclusioni sono affidate a Daniela Tisi, dirigente dei Beni culturali della Regione Marche. Ad Acquaviva Picena, invece, oggi appuntamento con i cantori di Sant’Antonio che incontreranno la cittadinanza per le vie del centro e gli alunni dell’Isc De Carolis. Domenica 22, invece, dopo le messe delle 7,30 e delle 10 nella Chiesa di S. Lorenzo, saranno offerti i tradizionali panini benedetti, quelli farciti saranno invece in vendita. Alle 15,30 avrà luogo la processione e la benedizione della campagna e degli animali, dalle 17, nella sala Consiliare del Comune, pomeriggio con i nonni, merenda, proiezioni e canti.